Женщина обратилась в прокуратуру
Жительница Джидинского района Бурятии обратилась в прокуратуру и пожаловалась, что муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Черемушки» нарушают трудовое законодательство.
- Установлено, что в нарушение трудового кодекса РФ директор учреждения в отсутствие заявления работника издал приказ о его увольнении с формулировкой «по инициативе работника». При этом в трудовой книжке сделана запись об увольнении в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого женщина восстановлена в должности и уволена в связи с истечением срока трудового договора. Делопроизводитель учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого работнику выплачена компенсация за вынужденный прогул и несвоевременную выплату заработной платы в размере 18 853 рубля.
Директор учреждения привлечён к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.
В Бурятии работницу детского лагеря уволили с нарушением
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