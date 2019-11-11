В Бурятии работницу детского лагеря уволили с нарушением

Женщина обратилась в прокуратуру



Жительница Джидинского района Бурятии обратилась в прокуратуру и пожаловалась, что муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Черемушки» нарушают трудовое законодательство.



- Установлено, что в нарушение трудового кодекса РФ директор учреждения в отсутствие заявления работника издал приказ о его увольнении с формулировкой «по инициативе работника». При этом в трудовой книжке сделана запись об увольнении в связи с однократным грубым нарушением трудовых обязанностей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого женщина восстановлена в должности и уволена в связи с истечением срока трудового договора. Делопроизводитель учреждения привлечена к дисциплинарной ответственности.



Кроме этого работнику выплачена компенсация за вынужденный прогул и несвоевременную выплату заработной платы в размере 18 853 рубля.



Директор учреждения привлечён к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.



