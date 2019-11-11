По данным Бурятского гидрометцентра 11 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег
Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью 15-20, по Прибайкалью и местами по югу 7-12, по крайнему северу 25-30 мороза, днём 5-10, местами 14-19 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью 15-17 мороза, днём 5-7 мороза.
В Улан-Удэ днём -5-7 градусов
Общество, Фото:
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