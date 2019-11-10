Коммунальщики устраняют последствия небольшого снегопада
Коммунальные службы города убирают снег и подсыпают песок на опасных участках дорог, перед пешеходными переходами и светофорами, а также на поворотах, спусках и подъемах дорог.
- Утром путь для общественного транспорта и автовладельцев расчищали 8 тракторов-щеток и 5 грейдеров, с 4-х часов утра на улицы вышли 16 пескоразбрасывателей, - сообщает управление по информационной политике.
По данным коммунальных служб, к обеду было рассыпано 606 тонн песка. До восьми часов вечера на дежурстве остаётся 8 пескоразбрасывателей. Машины выезжают по обращениями граждан и ГИБДД.
На улицы Улан-Удэ высыпано 606 тонн песка
Общество, Фото:
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