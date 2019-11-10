Из гостиницы в Улан-Удэ украли чемодан, ноутбук и деньги

Возбуждено уголовное дело



В Улан-Удэ из гостиничного номера украли чемодан с вещами, ноутбук и 47 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.



- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 37-летняя неработающая горожанка. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

