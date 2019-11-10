Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ из гостиничного номера украли чемодан с вещами, ноутбук и 47 тысяч рублей. Общий ущерб составил более 66 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию.
- Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 37-летняя неработающая горожанка. Похищенное имущество изъято и возвращено владелице, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Из гостиницы в Улан-Удэ украли чемодан, ноутбук и деньги
Общество, Фото:
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