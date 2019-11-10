Улан-удэнка выпустила Краснодаре свою линию фитнес-одежды

















Уроженка Бурятии Дарья Соловьева выпустила в Краснодаре свою линию одежды для фитнеса.Два года назад Дарья переехала в Краснодар, чтобы получить высшее образование. Сейчас она учится в технологическом университете по специальности контроль качества. В этом году улан-удэнка закончила фитнес-школу и работает тренером.- В январе загорелась идеей шить свою фитнес-одежду. С партнёром мы продумали дизайн, нашли поставщиков по тканям, и вот, в апреле запустили производство, - поделилась с «Байкал-Daily» Дарья.7 ноября на сайте телеканала «РОССИЯ-1» опубликовали статью о Дарье и её линии одежды.Дарья много лет занимается различными видами спорта. В её жизни были танцы, лёгкая атлетика и даже боевой вид спорта – самбо.