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Улан-удэнка выпустила Краснодаре свою линию фитнес-одежды

Улан-удэнка выпустила Краснодаре свою линию фитнес-одежды
Общество, 
Об одежде Дарьи Соловьевой рассказали на сайте телеканала «РОССИЯ-1»

Уроженка Бурятии Дарья Соловьева выпустила в Краснодаре свою линию одежды для фитнеса.

Два года назад Дарья переехала в Краснодар, чтобы получить высшее образование. Сейчас она учится в технологическом университете по специальности контроль качества. В этом году улан-удэнка закончила фитнес-школу и работает тренером.

- В январе загорелась идеей шить свою фитнес-одежду. С партнёром мы продумали дизайн, нашли поставщиков по тканям, и вот, в апреле запустили производство, - поделилась с «Байкал-Daily» Дарья. 



7 ноября на сайте телеканала «РОССИЯ-1» опубликовали статью о Дарье и её линии одежды. 

Дарья много лет занимается различными видами спорта. В её жизни были танцы, лёгкая атлетика и даже боевой вид спорта – самбо. 

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Хотелось бы рассказать о своей спортивной деятельности 🤼‍♀️. В детстве я занималась эстрадными танцами, повзрослев,решила попробовать себя в лёгкой атлетики 🤸🏻‍♀️я бегала на спринт 😁. Спустя год занятий атлетикой, я решила сменить сферу и пошла в САМБО 💪🏽Да да, именно боевые искусства ☺️Мне очень понравилась эта сфера, это что-то новое, необычное для меня, так сказать я вышла из зоны комфорта. В итоге я прозанималась САМБО,2 года 🤼‍♀️ многому научилась, правильно падать я точно научилась 😂правильная и рациональная страховка очень важна в таком спорте☝🏼не умеешь правильно падать, ничего у тебя не получится...Цели, которые у меня на тот момент были, я достигла 💪🏽Получив опыт,знания, а главное умения☝🏼Кстати,покрутите карусель, там я на фото с чемпионом мира по боевому Самбо, с Алексеем Ивановым🏆Сейчас я занимаюсь в тренажерном зале, различными видами фитнеса и бегаю для себя☺️Как говорится в здоровом теле,здоровый дух💚Всем сладких! И не ешьте на ночь, от этого счастливее не станешь 😌Выпейте стакан кефира🥛#health #healthy #healthychoices #fitness #fitnessaddict #fitnessmodel #fitnessmotivation #fitnessjourney #fitnessfreak #instafitness #instagramanet #instatag #gym #gymlife #gymrat #фитнес #фитнесс #фитнесбикини #фитнесклуб #фитнесмодель #инстаграманет #инстатаг #гимнастика #гимнастка #спортзал #здоровье #здоровоепитание #здоровыйобразжизни #тренировка

Публикация от ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР (@easy_di_)



В Улан-Удэ Дарья долгое время занималась общественной деятельностью, была председателем молодёжного совета в управлении по делам молодёжи, комитета по социально политики администрации города. Была награждена за социально-значимую и общественную деятельность. 





Краснодар фитнес
 
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