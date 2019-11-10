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В Улан-Удэ на митинге предложили создать зоополицию: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с митинга «Закон должен работать, живодёр - сидеть в тюрьме»

Накануне, 9 ноября, в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоялся митинг под названием «Закон должен работать, живодёр - сидеть в тюрьме». Столица Бурятии стала 45-ым городом-участником всероссийской акции.

Участники митинга предлагали подписать петицию об ужесточении наказания для живодёров. А именно, чтобы мучители животных отбывали реальное наказание в исправительных учреждениях.

- Мы обращаемся к вам от лица всех бездомных животных нашего города и республики. Этот митинг – попытка пробить глухую оборону. Мы не зоошизы, как нас называют, и не повёрнутые на животных, и нам вовсе не плевать на людей, стариков и детей, просто мы не можем по-другому. За них (бездомных животных) некому заступиться, они сами не могут попросить помощи. Мы не говорим, что жизнь животного дороже человеческой, но она тоже должна иметь ценность, - говорили участники мероприятия.

Также участники митинга выступили против смешения разных видов пород животных. Кроме того, они предложили проходить заводчикам собак специальные курсы.

- Нужна зоополиция, потому что нужно контролировать незапланированные вязки, потому что люди взяли на себя функцию бога. Даже не смотря на то, что разные породы сводят: шарпей с овчаркой, овчарки с лайками. А получается кто? Получается, что на генетическом уровне берут просто болезни. А потом через год выкидывают, потому что у него болезни, он непонятно кто получился, мутант какой-то. Я считаю, что должен быть жёсткий контроль. И как раньше в советское время, прежде чем ты собрался завести какую-то породистую собаку, ты должен стоять в очереди, должен пройти какие-то курсы по содержанию. Ты должен что-то знать о породе , - рассказала Людмила, заводчица четырёх собак.

В Бурятии отловом бродячих животных занимается ООО «ЦАСС». Контракт компания выиграла в начале года. До конца 2019 года «ЦАСС» должно будет до конца года отловить не менее 7485 собак.

митинг животные
 
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