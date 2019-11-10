По данным Бурятского гидрометцентра, 10 ноября по республике облачная с прояснениями погода
Местами снег, метели, позёмка. Ветер северо-западный 5-10, местами до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9, по Прибайкалью и южным районам до 0, по северо-востоку до 12-17, днём 1-6 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью 4-6 мороза, днём 1-3 мороза.
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, Фото:
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