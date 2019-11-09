В Бурятии проходит донорская акция

С 1 ноября Служба крови Бурятии запустила акцию «День донорского совершеннолетия»



Акция продлится до 15 ноября 2019 года.



- Благодаря данной акции, студенты, которым только исполнилось 18 лет, смогут совершить достойный поступок взрослого гражданина – спасти жизнь другого человека. А те, кто сдавал кровь ранее, станут донорами повторно и пополнят ряды регулярных доноров крови. Принять участие в акции может каждый, кому не безразлична человеческая жизнь, и кто помнит, что переливание крови ежегодно позволяет спасать миллионы людей, - сообщает Служба крови Бурятии.



Донором может стать человек от 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству и массой тела более 50 кг. Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, колбасные изделия, а также мясные, и молочные продукты.



Каждый, сдавший кровь и её компоненты получает освобождение от работы или учёбы в день сдачи крови и дополнительный день отдыха (ст. 186 Трудового кодекса РФ), а также денежную компенсацию бесплатного питания – 600 рублей.



Не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.

