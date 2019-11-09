Известные фотографы представили «Бурятию в фотообъективе»















8 ноября в Галерее искусств народов Азии в Иволгинском дацане открылась портретная выставка «Бурятия в фотообъективе» (6+).В выставке приняли участие известные профессиональные фотографы и любители. Свои работы представили Олег Ловцов, Алексей Фишев, Анатолий Хахинов, Евгений Коноплёв, Сергей Тарасенко, Андрей Мархотин, Стас Кадрулёв, Константин Афанасьев, Артём Дубровин, Анастасия Нефедьева, Наталья Агафонова, Татьяна Сандакова, Ирина Цуцар, Татьяна Салдруева, Аюна Шагдурова, Евгений Печкин.Герои снимков – жители Бурятии, от знаменитых спортсменов до случайных прохожих, чьи лица заинтересовали фотографов. Представлены также фотографии из личных архивов бурятских спортсменов. Всего в экспозиции 99 фоторабот.Каждый посетитель в день открытия смог проголосовать за наиболее понравившуюся фотоработу. По результатам зрительского голосования диплом победителя и бронзовая скульптура были вручены Евгению Коноплёву. Его работу, на которой запечатлены овцы, оценил также Хамбо Лама Дамба Аюшеев.- Жизнь нашего народа связана с овцами. Всё, что связано с овцами, - сакрально, это наше богатство, наша жизнь и будущее, - прокомментировал глава буддистов России.Все фотографии Хамбо Лама оценил по достоинству. Он поделился, что ему понятен труд бурятских фотографов.- Народ у нас такой, не очень эмоциональный, всё в себе держит. Поэтому фотографам тяжело выявить состояние (человека). Я прекрасно понимаю, что и климатические условия суровы, и лица суровы. Поэтому фотографам многое приходится делать, - отметил Хамбо Лама.