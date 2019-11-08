В Бурятии снимают фильм о футболе: видео

Идёт работа над документальным фильмом
Фильм «Футбол в сердце каждого» снимают в Бурятии в рамках цикла документальных фильмов «Спорт в сердце каждого», сообщает пресс-служба минспорта республики.
Юные герои фильма рассказывают о том, как они пришли в футбол и чего хотят добиться. А взрослые спортсмены сожалеют, что упустили много времени и возможностей, придя в футбол только в зрелом возрасте.
Продюсерами фильма выступили Ольга Котляревская и Александр Козлов. Идея принадлежит Вячеславу Галсанову и Александру Козлову, он же является оператором и режиссёром фильма.
Идёт работа над документальным фильмом
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