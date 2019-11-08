Акция #ЩедрыйВторник стартует в России

Мероприятие можно поддержать любой благотворительной активностью



Международный день благотворительности #ЩедрыйВторник в четвёртый раз пройдёт в России 3 декабря этого года. Движение уже получило распространение в более чем ста странах мира. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.



Идея международного дня благотворительности (#Giving Tuesday) появилась в 2012 году и с тех пор получила распространение в более чем 100 странах мира. В этот день миллионы людей объединяются, чтобы сделать доброе дело и рассказать об этом. Движение поддерживают известные актёры, музыканты, политики, а также более 300 тысяч коммерческих и некоммерческих организаций. Это открытая платформа для сотрудничества НКО, бизнеса, СМИ, местных сообществ и новый глобальный импульс для развития благотворительности в мире.



Первый для России #ЩедрыйВторник прошёл 29 ноября 2016 года. В 2018 году к движению присоединились более 2685 партнеров из 275 населенных пунктов, которые организовали более 2000 благотворительных событий. Объём онлайн-пожертвований вырос в два раза.



Цель #ЩедрогоВторника – вовлечение людей в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных учреждений, инициативных групп и частных лиц.



Проект можно поддержать любой благотворительной активностью: волонтёрской или фандрайзинговой акцией, концертом, лекцией, пожертвованием или просто постом на тему благотворительности в социальных сетях.



Как стать партнёром #ЩедрогоВторника?

1. Зарегистрироваться на сайте givingtuesday.ru.

2. Придумать благотворительное событие.

3. Добавить событие на интерактивную карту.

4. Рассказать о своей благотворительной активности в социальных сетях, не забывая использовать хэштэг #ЩедрыйВторник.

5. Поделиться результатами #ЩедрогоВторника, чтобы ваш успешный опыт смог попасть в сборник лучших идей.

