Он состоится 7 декабря
Ежегодный фестиваль «Большой байкальский спортквест» пройдёт 7 декабря в посёлке Листвянка на Байкале. Команды-участницы будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных и творческих заданиях, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.
- На каждой локации участников будет встречать ведущий радио и инструктор спорт-клуба. Между локациями будут спрятаны QR-коды с дополнительными заданиями. Каждую команду будет сопровождать «Татем» (аниматор) для поднятия настроения и боевого духа», - сообщают организаторы.
Главный приз команде-победителю составит 50 тысяч рублей.
«Большой байкальский спортквест» пройдёт в Листвянке
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