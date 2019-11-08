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«Большой байкальский спортквест» пройдёт в Листвянке

«Большой байкальский спортквест» пройдёт в Листвянке
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он состоится 7 декабря

Ежегодный фестиваль «Большой байкальский спортквест» пройдёт 7 декабря в посёлке Листвянка на Байкале. Команды-участницы будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных и творческих заданиях, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.

- На каждой локации участников будет встречать ведущий радио и инструктор спорт-клуба. Между локациями будут спрятаны QR-коды с дополнительными заданиями. Каждую команду будет сопровождать «Татем» (аниматор) для поднятия настроения и боевого духа», - сообщают организаторы.

Главный приз команде-победителю составит 50 тысяч рублей.

квест Байкал
 
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