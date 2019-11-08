«Большой байкальский спортквест» пройдёт в Листвянке

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он состоится 7 декабря



Ежегодный фестиваль «Большой байкальский спортквест» пройдёт 7 декабря в посёлке Листвянка на Байкале. Команды-участницы будут перемещаться по локациям, соревнуясь в спортивных, интеллектуальных и творческих заданиях, сообщили в пресс-службе администрации Иркутского района.



- На каждой локации участников будет встречать ведущий радио и инструктор спорт-клуба. Между локациями будут спрятаны QR-коды с дополнительными заданиями. Каждую команду будет сопровождать «Татем» (аниматор) для поднятия настроения и боевого духа», - сообщают организаторы.



Главный приз команде-победителю составит 50 тысяч рублей.



