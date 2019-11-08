5 полицейских Бурятии получили благодарственные письма от мэрии

Общество, Фото: управление по информационной политике администрации Улан-Удэ

Мэр Улан-Удэ поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции



8 ноября в министерстве внутренних дел Бурятии прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. В мероприятии принял участие мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравили с праздником, рассказали о взаимодействии администрации города Улан-Удэ с правоохранительными органами по обеспечению безопасности горожан.



- В Улан-Удэ принята и реализуется муниципальная целевая программа «Безопасный город». Мы очень большое внимание уделяем организации деятельности общественной безопасности, организации безопасности дорожного движения, материально-техническому оснащению пунктов нашей полиции. Ежегодно из нашего бюджета выделяются денежные средства на такое нужное общественное мероприятие, как организация деятельности народной дружины города Улан-Удэ. Это наши помощники. В эти дни отмечается ещё один хороший знаменательный юбилей – 10-летие со дня организации Улан-Удэнского управления министерства внутренних дел, которое непосредственно несёт службу в городе Улан-Удэ, охраняя покой, свободы и права улан-удэнцев, – сказал мэр.



От администрации города были вручены благодарственные письма за образцовое исполнение служебных обязанностей пятерым сотрудникам МВД Бурятии – майору Ольге Шойнжуровой, капитанам полиции Александру Баранову и Алексею Богданову, лейтенантам Виктору Люцишину и Владимиру Цыренжапову. Об этом сообщает городское управление по информационной политике.

