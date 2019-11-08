В Иркутском районе снизят плату за детсады

Мэр Иркутского района Леонид Фролов принял решение о снижении родительской платы за детские сады



Постановление о повышении родительской платы с 1 октября 2019 года будет отменено. Максимальный рост платы составит 10%, сообщает пресс-служба администрации Иркутского района.



Как пояснил первый заместитель мэра Иркутского района Игорь Жук, стоимость родительской платы не увеличивалась с 2015 года, производилась лишь индексация на уровень инфляции. Деньги, которые платят родители, направляются на питание детей. При 12-часовом посещении детских садов Иркутского района дети питаются пять раз в день, при закупке, приготовлении блюд соблюдаются все продуктовые нормы, предусмотренные СанПиНом.



Решение о повышении было принято на основании постановления правительства Иркутской области об увеличении размера максимальной родительской платы и направлено на сохранение системы обеспечения детей полноценным питанием из качественных продуктов от надёжных поставщиков.



- Постановлением от 1 октября родительская плата за 12-часовое посещение ребёнком детского сада была увеличена на 48% и составила 3331,63 рубль. Контролирующие органы подтвердили обоснованность введения такой платы. Однако я понимаю, что не все родители, особенно многодетные, могут платить более трёх тысяч рублей за посещение детского сада одним ребёнком, - сказал Леонид Фролов.



При этом заведующие детскими садами подчеркнули необходимость ежегодного повышения родительской платы для полноценного обеспечения детей питанием.



Часть родителей также выступили за обоснованное повышение родительской платы.



- У меня восемь детей: пятеро ходят в школе, трое – в детский сад. Меня устраивает плата в 3 тысячи рублей. Я хочу, чтобы мои дети питались как дома, ели хорошие продукты. Сейчас заведующим придется искать поставщиков, у которых качество продуктов ниже. Кто-то говорит, что цены выросли немного. Я каждый день хожу в магазины, вижу цены. Тем более повышения родительской платы не было четыре года. Все понимают, как выросли цены на продукты за это время, - сказал Александр из посёлка Листвянки.



Мэр принял решение в будущем обсуждать возможное увеличение родительской платы с родительским сообществом.

