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Смотр дружин юных пожарных прошёл в Бурятии

Смотр дружин юных пожарных прошёл в Бурятии
Общество, 
В мероприятии приняли участие 6 команд Закаменского района

7 ноября в Закаменске прошёл первый смотр-конкурс дружин юных пожарных (ДЮП). Команды соревновались в пожарно-прикладном спорте, демонстрировали свои знания теории пожарной безопасности и творческие таланты, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

ДЮПовцев приняла в своих стенах средняя общеобразовательная школа №1 города Закаменск. Всего в смотре-конкурсе приняли участие 6 команд юных пожарных: учащиеся школ № 1 и № 5, Баянгольской средней школы, Санагинской школы, Михайловской школы, Ехэ-Цакирской школы.

Оценивать теоретические знания, физическую подготовку и творческие способности ребят предстояло жюри, в состав которого входили работники пожарной части № 22 4-го Закаменского отряда ГПС и член добровольного пожарного формирования Закаменского района.

Визитные карточки команд стали энергичным началом мероприятия: дети в униформах продемонстрировали присутствующим танцевальные, поэтические и юмористические номера, объединённые темой профилактики пожаров.

Далее детям предстоял конкурс художественной самодеятельности: участники старались впечатлить жюри своими талантами, исполняя песни-пародии на противопожарную тематику и зажигательно танцуя.

На следующем этапе слёта участники отвечали на вопросы викторины. Первая помощь, эвакуация, действия при пожаре – детям предстояло ответить на эти и прочие вопросы.

Мероприятие плавно переходило к зрелищной части: на следующем этапе ребята на скорость надевали боевую одежду пожарных, демонстрировали элементы боевого развёртывания, вязали спасательную петлю и оказывали первую доврачебную помощь «пострадавшему», накладывая шину на перелом.

По итогам слёта добровольных юных пожарных Закаменского района победителями стала команда «Огнеборцы» МАОУ Закаменская СОШ № 1. 2 место заняла команда «Дозор» Михайловская СОШ. 3 место взяла команда «Доблесть» МАОУ СОШ № 5 г.Закаменск

Все команды были награждены грамотами, занявшим призовые места командам были вручены призы, а победители конкурса унесли с собой Кубок.

- Это наш первый слёт добровольных юных пожарных, - поделился впечатлениями член жюри, мастер газодымозащитной службы 22 пожарной части 4-го Закаменского отряда Алексей Кузьмин. – Дети проделали большую работу в ходе подготовки к этому слёту-конкурсу: их знания в области пожарной безопасности обширны, навыки пожарно-прикладного спорта и слаженная работа отточены – ребята большие молодцы! Надеюсь, проводить слеты ДЮП станет доброй традицией в нашем районе.
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