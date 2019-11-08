Смотр дружин юных пожарных прошёл в Бурятии

В мероприятии приняли участие 6 команд Закаменского района
7 ноября в Закаменске прошёл первый смотр-конкурс дружин юных пожарных (ДЮП). Команды соревновались в пожарно-прикладном спорте, демонстрировали свои знания теории пожарной безопасности и творческие таланты, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
ДЮПовцев приняла в своих стенах средняя общеобразовательная школа №1 города Закаменск. Всего в смотре-конкурсе приняли участие 6 команд юных пожарных: учащиеся школ № 1 и № 5, Баянгольской средней школы, Санагинской школы, Михайловской школы, Ехэ-Цакирской школы.
Оценивать теоретические знания, физическую подготовку и творческие способности ребят предстояло жюри, в состав которого входили работники пожарной части № 22 4-го Закаменского отряда ГПС и член добровольного пожарного формирования Закаменского района.
Визитные карточки команд стали энергичным началом мероприятия: дети в униформах продемонстрировали присутствующим танцевальные, поэтические и юмористические номера, объединённые темой профилактики пожаров.
Далее детям предстоял конкурс художественной самодеятельности: участники старались впечатлить жюри своими талантами, исполняя песни-пародии на противопожарную тематику и зажигательно танцуя.
На следующем этапе слёта участники отвечали на вопросы викторины. Первая помощь, эвакуация, действия при пожаре – детям предстояло ответить на эти и прочие вопросы.
Мероприятие плавно переходило к зрелищной части: на следующем этапе ребята на скорость надевали боевую одежду пожарных, демонстрировали элементы боевого развёртывания, вязали спасательную петлю и оказывали первую доврачебную помощь «пострадавшему», накладывая шину на перелом.
По итогам слёта добровольных юных пожарных Закаменского района победителями стала команда «Огнеборцы» МАОУ Закаменская СОШ № 1. 2 место заняла команда «Дозор» Михайловская СОШ. 3 место взяла команда «Доблесть» МАОУ СОШ № 5 г.Закаменск
Все команды были награждены грамотами, занявшим призовые места командам были вручены призы, а победители конкурса унесли с собой Кубок.
- Это наш первый слёт добровольных юных пожарных, - поделился впечатлениями член жюри, мастер газодымозащитной службы 22 пожарной части 4-го Закаменского отряда Алексей Кузьмин. – Дети проделали большую работу в ходе подготовки к этому слёту-конкурсу: их знания в области пожарной безопасности обширны, навыки пожарно-прикладного спорта и слаженная работа отточены – ребята большие молодцы! Надеюсь, проводить слеты ДЮП станет доброй традицией в нашем районе.
Смотр дружин юных пожарных прошёл в Бурятии
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