В Ангарске волонтёры создадут парк мозаики

Помогать им будут художники-монументалисты и скульптор



Проект создания «Мозаика-парка» в Ангарске получит поддержку местной городской администрации. 7 ноября прошла рабочая встреча заместителя мэра Андрея Сафронова с руководителями проекта.



Проект «Мозаика-парк «Сказки Байкала» победил во втором туре конкурса фонда президентских грантов этого года и получит 6,9 миллиона рублей. Его суть – создание нового общественного пространства для отдыха на территории, прилегающей к творческим мастерским фонда «Близко к сердцу» на улице Маяковского.



Примером для вдохновения стали работы известного итальянского скульптора-мозаичиста Марко Бравура. Двенадцать лет он провел в Тарусе (Калужская область) и создал уникальное мозаичное панно на доме литераторов и 60 скульптур, которые стали украшением небольшого российского города. В Санкт-Петербурге также есть авторский проект Владимира Лубенко «Мозаичный дворик».



- Силами креативных команд, в которые войдут люди с онкологическими заболеваниями, волонтёры и жители прилегающих к мастерским дворов под руководством художников-монументалистов и скульптора, будет создано общественное интерактивное пространство. Все участники проекта смогут научиться профессионально набирать мозаику, в том числе из смальты. Совместная работа сплотит тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может её оказать, – рассказала руководитель проекта Наталья Титова.



В рамках реализации в новом пространстве создадут 11 скульптурных объёмных композиций, будут проложены дорожки, установлены лавочки и беседка, где в тёплое время года планируется проводить мастер-классы, сделают ворота в сквер. Кроме того, будут высажены около 50 кустарников, посеют газоны.



На данном этапе ведётся разработка проекта ландшафтного дизайна сквера, затем предстоит приобрести уникальное оборудование, заказать скульптуры (партнёром проекта стал скульптор Иван Зуев) и приступить к работе по изготовлению мозаичных панно, которые затем будут размещать на малых архитектурных формах.



Заместитель мэра заявил, что администрация готова оказать помощь и поддержку в реализации проекта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарского городского округа.

