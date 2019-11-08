Росгвардейцы Бурятии почтили память погибших коллег

8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России



Сегодня в подразделениях и в управлении Росгвардии Бурятии состоялись торжественные митинги.



К подножию мемориалов, находящихся в территориальном управлении и на базе сил специального назначения росгвардейцы возложили цветы и почтили память погибших сотрудников и военнослужащих минутой молчания.



- Мы вспоминаем наших погибших коллег, преклоняя головы перед их подвигами. Они навечно останутся в памяти и сердцах людей. Мы и подрастающее поколение должны брать с них пример, равняться на них. Мы должны рассказывать об их подвигах своим детям, - отметил заместитель начальника управления Росгвардии Бурятии полковник Василий Лосев.

