Температура опустится на 12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 10 ноября, по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха опустится на 10-12 градусов. Местами ожидается снег, метели, снежные заносы.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии в связи с непогодой напомнили о соблюдении правил безопасности.
При усилении ветра, ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций.
- Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления: печное, газовое, электрическое, должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, - предупреждаю в МЧС.
Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёд способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. В такую погоду дальние поездки лучше отменить.
В неустойчивую погоду также следует отказаться от выходов на туристические маршруты и горные походы. Нельзя выходить на тонкий лёд.
Бурятию ждут холодные выходные
Общество, Фото:
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