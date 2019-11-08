Бурятию ждут холодные выходные

Температура опустится на 12 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в воскресенье, 10 ноября, по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха опустится на 10-12 градусов. Местами ожидается снег, метели, снежные заносы.



В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии в связи с непогодой напомнили о соблюдении правил безопасности.



При усилении ветра, ни в коем случае нельзя прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций.



- Позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления: печное, газовое, электрическое, должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев. Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование, - предупреждаю в МЧС.



Как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололёд способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева. В такую погоду дальние поездки лучше отменить.



В неустойчивую погоду также следует отказаться от выходов на туристические маршруты и горные походы. Нельзя выходить на тонкий лёд.





