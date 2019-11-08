На территории края ожидаются понижение температуры, усиление ветра, снег и слабые метели
По информации Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю ожидается значительное изменений погодных условий.
Днём 10 ноября и в течение суток 11 ноября 2019 года на территории края ожидаются снег, усиление ветра до 15-20 м/с, слабые метели, понижение температур на 10-12.
Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья просит жителей и гостей края ограничить эксплуатацию автотранспорта в личных целях в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.
МЧС предупреждает Забайкалье о значительных изменениях погоды
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