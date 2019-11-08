МЧС предупреждает Забайкалье о значительных изменениях погоды

На территории края ожидаются понижение температуры, усиление ветра, снег и слабые метели



По информации Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю ожидается значительное изменений погодных условий.



Днём 10 ноября и в течение суток 11 ноября 2019 года на территории края ожидаются снег, усиление ветра до 15-20 м/с, слабые метели, понижение температур на 10-12.



Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкалья просит жителей и гостей края ограничить эксплуатацию автотранспорта в личных целях в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями. Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения.

