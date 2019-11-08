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В Чите установят памятник Алдару Цыденжапову и другим героям-забайкальцам

В Чите установят памятник Алдару Цыденжапову и другим героям-забайкальцам
Общество,  Фото:Администрация городского округа «Город Чита»
Барельефы были отлиты в бронзе художниками из Бурятии

Памятник Героям России должны установить в столице Забайкальского края. Идея его создания принадлежит общественному деятелю Гончикбалу Баирову.

- В Улан-Удэ уже давно установлен памятник Алдару Цыденжапову, а в Чите его до сих пор нет, – посетовал Гончикбал Цоктоевич. – Выросли на нашей земле и другие герои, которые ценой собственных жизней спасли своих товарищей. Поэтому было решено создать и установить также барельфы Евгения Эпова и Виктора Тюрикова.

Как сообщает пресс-служба администрации Читы, Алдар Цыденжапов получил смертельные ожоги, предотвратив взрыв на миноносце; Виктор Тюриков погиб, спасая экипаж подбитого чеченскими боевиками вертолёта; Евгений Эпов накрыл собой гранату, которые метнули террористы в его раненых товарищей. Все трое – коренные уроженцы Забайкальского края, олицетворяют главные военные силы России: морские, сухопутные и воздушные войска.

Со временем стало ясно, что нужен мемориальный комплекс. Оргкомитет, в состав которого вошли архитекторы, краеведы, представители власти, общественные деятели, провёл конкурс на лучший проект. В итоге первое место было присуждено архитектору Арине Шаравиной. На воплощение идеи в жизнь требуется около 6,5 млн. рублей. В основном это сметная стоимость строительных работ, а также цена изготовления трёх барельефов. Барельефы, уже отлитые в бронзе художниками из Бурятии, имеют поразительное портретное сходство с героями и, несомненно, станут украшением памятника, который появится напротив спортивного комплекса «Мегаполис-спорт».

На данный момент оргкомитету удалось собрать менее 1,5 млн. рублей. Вопрос о недостающей сумме рассматривался на рабочем совещании в комитете культуры администрации городского округа «Город Чита». На ней было рассказано о встрече с губернатором края Александром Осиповым и дальнейшей работе с аппаратом губернатора по вопросу недостающей суммы. Помимо этого, шла речь и о необходимости работы в этом направлении с руководством крупных предприятий и организаций края. Также на совещании говорили о ходе работ по строительству памятника и отчитывались об использованных финансовых средствах; совещались по поводу выбора подрядной организации для строительства памятника.
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