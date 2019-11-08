В Ангарске открыли мемориальную доску памяти погибших в Чечне бойцов









По информации управления Росгвардии по Иркутской области

В Ангарске открыли мемориальную доску, посвящённую памяти двух уроженцев города, погибших при исполнении служебного долга во время Чеченской кампании. Доска появилась на стене автотранспортного техникума, где учились погибшие Иван Липатов и Сергей Парчевский.Они погибли, когда выполняли служебный долг в Чечне: Иван защищал сослуживца, а Сергей попал в засаду и уже не смог выбраться. С момента трагических событий прошло уже около 20 лет, но родные, друзья и коллеги до сих пор бережно хранят память о них.Почётную миссию по открытию памятной мемориальной доски предоставили сыну Сергея Парчевского, Никите Парчевскому, военнослужащему войск национальной гвардии России.- Воспоминания о моём отце я буду с гордостью хранить на протяжении всей свое жизни. Именно его пример и повлиял на мое решение пойти служить, - сказал Никита Парчевский.