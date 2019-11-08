В Улан-Удэ устроят турнир по боксу имени экс-ректора БГСХА

Соревнование состоится в спортивном комплексе академии



В Улан-Удэ с 14 по 16 ноября пройдёт X региональный турнир по боксу класса «Б». Турнир посвящён 90-летию профессора Андрея Балдуева, сообщает пресс-служба БГСХА.



Соревнования пройдут в спортивном комплексе БГСХА. Победителей соревнований определят уже 16 ноября.



Андрей Балдуев внёс существенный вклад в развитие Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Прошёл путь от ассистента до профессора, проработал в должности ректора 20 лет. При нём в 1995 году институт прошёл государственную аккредитацию и был переименован в сельскохозяйственную академию.



