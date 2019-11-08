Соревнование состоится в спортивном комплексе академии
В Улан-Удэ с 14 по 16 ноября пройдёт X региональный турнир по боксу класса «Б». Турнир посвящён 90-летию профессора Андрея Балдуева, сообщает пресс-служба БГСХА.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе БГСХА. Победителей соревнований определят уже 16 ноября.
Андрей Балдуев внёс существенный вклад в развитие Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. Прошёл путь от ассистента до профессора, проработал в должности ректора 20 лет. При нём в 1995 году институт прошёл государственную аккредитацию и был переименован в сельскохозяйственную академию.
В Улан-Удэ устроят турнир по боксу имени экс-ректора БГСХА
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Соревнование состоится в спортивном комплексе академии
7 ноября прошёл второй концерт фестиваля «Осень. Джаз. Вино»
Большинство патрульных автомашин отправились в районы Забайкалья
В неизвестном дымчатом образовании увидели шагающего человека. ВИДЕО
Создатели фильма решили передать характер народа и дух настоящих кочевников
Новоиспечённый миллионер поедет отдыхать на море с возлюбленной
Всего с начала года более 1000 граждан изъявили желание проходить службу по контракту
Подобные продукты нельзя импортировать в Россию
Бичурская семья кормила главу Бурятии натуральными продуктами, фирменными сырами и деликатесами
Исполнителем кавера стал известный тувинец Александр Куулар
Они отправятся в Москву в конце декабря
Юбилярше вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии
Победители получили награды
Но женщина выжила, а умерла её пожилая соседка
Сначала преступникам назначили условное наказание, но решение было изменено