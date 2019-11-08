7 ноября прошёл второй концерт фестиваля «Осень. Джаз. Вино»
В этот вечер со сцены прозвучали джазовые композиции со всех уголков мира, в исполнении ведущих музыкантов Восточной Сибири: легендарных «Bacchus Jazz Quartet» из Иркутска и Екатерины Карпачёвой из г.Улан-Удэ.
А после основной программы Bacchus Jazz Quartet провел джем-сэйшн, в котором мог принять участие любой желающий.
Концерт сопровождала традиционная для фестиваля дегустация вина, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.
Улан-удэнцы услышали «Джаз географического наименования»
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