Улан-удэнцы услышали «Джаз географического наименования»

7 ноября прошёл второй концерт фестиваля «Осень. Джаз. Вино»



В этот вечер со сцены прозвучали джазовые композиции со всех уголков мира, в исполнении ведущих музыкантов Восточной Сибири: легендарных «Bacchus Jazz Quartet» из Иркутска и Екатерины Карпачёвой из г.Улан-Удэ.



А после основной программы Bacchus Jazz Quartet провел джем-сэйшн, в котором мог принять участие любой желающий.



Концерт сопровождала традиционная для фестиваля дегустация вина, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

