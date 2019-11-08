Забайкальским полицейским вручили 95 «Патриотов» и «Шкод»

Общество, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Большинство патрульных автомашин отправились в районы Забайкалья



На центральной площади Читы губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник регионального УМВД Александр Щеглов вручили сотрудникам дорожно-патрульной службы ключи от 95 автомобилей. Большинство автомашин отправились в районы Забайкалья.



Новые автомобили «Шкода Октавиа» и УАЗ «Патриот» оснащены громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегистраторами с цветными мониторами и устройствами для хранения записей. Кроме того, УАЗы оснащены решётками, которые разделяют первый и второй ряд сидений, что позволяет обезопасить сотрудников при составлении протоколов.



Вручая ключи от автотранспорта, губернатор Александр Осипов пожелал сотрудникам спокойных дежурств, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



