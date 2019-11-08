Создатели фильма решили передать характер народа и дух настоящих кочевников
Бурятский режиссёр Баир Уладаев, автор фильма «На берегу мечты», снимает новый художественный фильм «Зуhалан» (в переводе с бурятского яз. – «Летник»). Презентация проекта состоится 12 ноября в Национальной библиотеке Бурятии.
Фильм будет снят полностью на бурятском языке. В него войдут много красивых национальных ритуалов и обрядов, прозвучат старинные народные песни и мелодии.
- Фильм о взаимоотношениях человека с природой, со священным озером Байкал, и конечно, о любви, об отношениях мужчины и женщины, отцов и детей. Создатели картины постараются художественными образами показать и передать характер и стержень народа, дух настоящих кочевников, а также рассказать о большой трагедии целого народа - о том, что он, к сожалению, забыл и вот-вот может и вовсе потерять, - сообщается в официальной группе киностудии «Уладай Баяр».
На презентации Баир Уладаев расскажет об идее фильма, ответит на интересующие вопросы, поделится интересными моментами создания кино.
Драма «На берегу мечты» была представлена в 2018 году. Фильм посвящён ветеранам боевых действий. Картина удостоена главного приза кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард» - приз президента кинофестиваля за лучшую актёрскую и режиссёрскую работу и за вклад в развитие национального кино.
Режиссёр Баир Уладаев снимает новый фильм «Зуhалан»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большинство патрульных автомашин отправились в районы Забайкалья
Создатели фильма решили передать характер народа и дух настоящих кочевников
Новоиспечённый миллионер поедет отдыхать на море с возлюбленной
Всего с начала года более 1000 граждан изъявили желание проходить службу по контракту
Подобные продукты нельзя импортировать в Россию
В неизвестном дымчатом образовании увидели шагающего человека. ВИДЕО
Бичурская семья кормила главу Бурятии натуральными продуктами, фирменными сырами и деликатесами
Исполнителем кавера стал известный тувинец Александр Куулар
Они отправятся в Москву в конце декабря
Юбилярше вручили персональные поздравления президента России и главы Бурятии
Победители получили награды
Но женщина выжила, а умерла её пожилая соседка
Сначала преступникам назначили условное наказание, но решение было изменено
По данным Бурятского гидрометцентра, 8 ноября по республике переменная облачность
Общество, 07.11.2019
Его чтение было отмечено в номинации «Золотой век» русской литературы