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Читинка отметила вековой юбилей

Читинка отметила вековой юбилей
Общество,  Фото:пресс-служба администрации городского округа «Город Чита»
В роду юбилярши немало долгожителей

7 ноября жительница Читы Мария Илларионовна Филатова отметила свой вековой юбилей. Поздравить долгожительницу в этот день приехали представители администрации Железнодорожного района, районного совета ветеранов, думы городского округа. Юбиляру привезли цветы и подарки, звучали поздравления, в том числе и от президента РФ Владимира Путина.

В роду Марии Илларионовны немало долгожителей – младшему брату под сотню, её мама дожила до 102 лет.

Одна из старейших жительниц Читы родилась в посёлке Вершино-Дарасун. Начала работать совсем девчонкой, катала вагонетки с добытой рудой в шахте. Затем трудилась на медицинском заводе в родном посёлке. Достигнув совершеннолетия, снова вернулась на шахту. В годы Великой Отечественной войны, на шахте «Центральная» была одной из немногих, кто отлично справлялся с тяжелой мужской работой – была машинистом подъёмника. С этой должности и на пенсию ушла.

Свою судьбу встретила тоже на шахте. Жили с супругом Николаем Яковлевичем душа в душу. Родилась дочь Светлана. Тоже выбрала профессию горняка. Появились внук и две внучки – гордость и радость дедушки и бабушки. Сейчас у Марии Илларионовны трое правнуков. К сожалению, супруга уже нет в живых. В 2000 году семья перебралась в Читу.

Дочь виновницы торжества Светлана рассказывает, что мать – неутомимая труженица. Без дела не сидит – то посуду помоет, то постирает. Летом и вовсе решила принять участие в копке картофеля.
- Соскучилась я по этой работе, – объясняет Мария Илларионовна. – Выкопала ведро картошки, несу его, довольная – в одной руке тросточка, в другой – урожай.

Главное украшение уютного дома – награды юбиляра. Им отведено почётное место. Орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейные в честь Победы в Великой Отечественной войне. Была депутатом Читинской областной думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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