В роду юбилярши немало долгожителей
7 ноября жительница Читы Мария Илларионовна Филатова отметила свой вековой юбилей. Поздравить долгожительницу в этот день приехали представители администрации Железнодорожного района, районного совета ветеранов, думы городского округа. Юбиляру привезли цветы и подарки, звучали поздравления, в том числе и от президента РФ Владимира Путина.
В роду Марии Илларионовны немало долгожителей – младшему брату под сотню, её мама дожила до 102 лет.
Одна из старейших жительниц Читы родилась в посёлке Вершино-Дарасун. Начала работать совсем девчонкой, катала вагонетки с добытой рудой в шахте. Затем трудилась на медицинском заводе в родном посёлке. Достигнув совершеннолетия, снова вернулась на шахту. В годы Великой Отечественной войны, на шахте «Центральная» была одной из немногих, кто отлично справлялся с тяжелой мужской работой – была машинистом подъёмника. С этой должности и на пенсию ушла.
Свою судьбу встретила тоже на шахте. Жили с супругом Николаем Яковлевичем душа в душу. Родилась дочь Светлана. Тоже выбрала профессию горняка. Появились внук и две внучки – гордость и радость дедушки и бабушки. Сейчас у Марии Илларионовны трое правнуков. К сожалению, супруга уже нет в живых. В 2000 году семья перебралась в Читу.
Дочь виновницы торжества Светлана рассказывает, что мать – неутомимая труженица. Без дела не сидит – то посуду помоет, то постирает. Летом и вовсе решила принять участие в копке картофеля.
- Соскучилась я по этой работе, – объясняет Мария Илларионовна. – Выкопала ведро картошки, несу его, довольная – в одной руке тросточка, в другой – урожай.
Главное украшение уютного дома – награды юбиляра. Им отведено почётное место. Орден Трудового Красного Знамени, медали «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», юбилейные в честь Победы в Великой Отечественной войне. Была депутатом Читинской областной думы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Читинка отметила вековой юбилей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первокурсникам и второкурсникам вузов и ссузов деньги возвратят до конца года
В нём примут участие более 500 музыкантов
Бывшая жительница Бурятии начала заниматься тяжёлой атлетикой в посёлке Новая Брянь
Помогать им будут художники-монументалисты и скульптор
Участники соревновались в придумывании названий к картинкам на бурятском языке, используя только одно слово
Барельефы были отлиты в бронзе художниками из Бурятии
Мэр Улан-Удэ поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции
На территории края ожидаются понижение температуры, усиление ветра, снег и слабые метели
В Кяхтинском районе сотрудники Госавтоинспекции и ПДН пообщались со студентами медицинского колледжа и техникума строительных технологий
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в очередную поездку
Идёт работа над документальным фильмом
Сообщения в социальной сети также просматривает и.о. руководителя следственного управления
Масштабные работы по благоустройству парка на Стеклозаводе обошлись в 37 миллионов
Дети призвали пешеходов правильно переходить дорогу
Он состоится 7 декабря