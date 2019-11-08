Участники соревновались в придумывании названий к картинкам на бурятском языке, используя только одно слово
В Улан-Удэ подведены итоги очередного конкурса «Минии дуратай буряад үгэ» («Мое любимое бурятское слово») художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Конкурс был приурочен ко Дням бурятского языка.
В состязании приняли участие люди всех возрастов. Самому юному участнику — всего 4 года. Для участия в конкурсе нужно было выбрать любую картинку или фотографию и придумать к ней название на бурятском языке, используя только одно слово.
Члены жюри проверили работы участников и определили победителей. Так, первое место занял Буда Тинхалаев, второе – Наталья Жергалова, третье – Арсений Бессонов. Поощрительными призами награждаются Ирина Будаева, Людмила Байминова, Дарья Дышенова. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
В Улан-Удэ определены победители конкурса бурятских слов
Общество, Фото:
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