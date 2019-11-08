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Монголы пытались ввезти в Бурятию запрещённый кумыс

Монголы пытались ввезти в Бурятию запрещённый кумыс
Общество,  Фото:pixabay.com
Подобные продукты нельзя импортировать в Россию

В Кяхте на пункте пропуска госинспектор осуществляет досмотр транспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.

С 1 по 7 ноября во время досмотров были выявлены факты нарушения законодательства в области ветеринарии - граждане Монголии ввозили 3,2 литра кумыса, 10,8 килограмма сухого творога, 1,6 килограмма колбасы.

Такие продукты запрещено импортировать в Россию, потому что ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении.

В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Россельхознадзор
 
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