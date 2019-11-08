Монголы пытались ввезти в Бурятию запрещённый кумыс

Подобные продукты нельзя импортировать в Россию



В Кяхте на пункте пропуска госинспектор осуществляет досмотр транспорта, следующего из Монголии в Россию и в обратном направлении.



С 1 по 7 ноября во время досмотров были выявлены факты нарушения законодательства в области ветеринарии - граждане Монголии ввозили 3,2 литра кумыса, 10,8 килограмма сухого творога, 1,6 килограмма колбасы.



Такие продукты запрещено импортировать в Россию, потому что ввоз осуществлялся из страны неблагополучной в эпизоотическом отношении.



В отношении нарушителей возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



