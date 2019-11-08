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В Иркутске состоится всероссийский фестиваль духового исполнительства

В Иркутске состоится всероссийский фестиваль духового исполнительства
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём примут участие более 500 музыкантов

Пятый всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары» пройдёт с 11 по 13 ноября в Иркутске. Участие в нём примут участие 513 человек, из них 60 сольных исполнителей, восемь ансамблей и 16 оркестров из Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края и Иркутской области.

Среди этих музыкантов будут выявлять лучших в номинациях «Духовой оркестр», «Эстрадно-духовой оркестр», «Ансамбль духовых инструментов», а также сольных исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах. Мастерство исполнителей оценит жюри, в составе которого специалисты в области духового инструментального исполнительства.

Конкурсные прослушивания пройдут в Иркутской областной детской школе искусств и в актовом зале Иркутского национального исследовательского технического университета. Заключительный гала-концерт с выступлением сводного оркестра всех участников состоится 13 ноября в Иркутском государственном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.

В рамках фестиваля-конкурса состоится круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития духового исполнительства на территории Иркутской области». Он пройдёт под председательством президента ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» Михаила Брызгалова.

Первый открытый региональный фестиваль духовых и эстрадно-духовых оркестров и ансамблей «Сибирские фанфары» прошел в 2008 году во дворце искусств города Братска. Затем фестиваль расширился и получил статус всероссийского. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
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