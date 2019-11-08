В нём примут участие более 500 музыкантов
Пятый всероссийский фестиваль-конкурс духового инструментального исполнительства «Сибирские фанфары» пройдёт с 11 по 13 ноября в Иркутске. Участие в нём примут участие 513 человек, из них 60 сольных исполнителей, восемь ансамблей и 16 оркестров из Новосибирской области, Красноярского края, Алтайского края и Иркутской области.
Среди этих музыкантов будут выявлять лучших в номинациях «Духовой оркестр», «Эстрадно-духовой оркестр», «Ансамбль духовых инструментов», а также сольных исполнителей на деревянных и медных духовых инструментах. Мастерство исполнителей оценит жюри, в составе которого специалисты в области духового инструментального исполнительства.
Конкурсные прослушивания пройдут в Иркутской областной детской школе искусств и в актовом зале Иркутского национального исследовательского технического университета. Заключительный гала-концерт с выступлением сводного оркестра всех участников состоится 13 ноября в Иркутском государственном музыкальном театре имени Н.М. Загурского.
В рамках фестиваля-конкурса состоится круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития духового исполнительства на территории Иркутской области». Он пройдёт под председательством президента ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» Михаила Брызгалова.
Первый открытый региональный фестиваль духовых и эстрадно-духовых оркестров и ансамблей «Сибирские фанфары» прошел в 2008 году во дворце искусств города Братска. Затем фестиваль расширился и получил статус всероссийского. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
Возрастное ограничение 6+
В Иркутске состоится всероссийский фестиваль духового исполнительства
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следующий областной культурно-спортивный праздник пройдёт селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа
В роду юбилярши немало долгожителей
Первокурсникам и второкурсникам вузов и ссузов деньги возвратят до конца года
В нём примут участие более 500 музыкантов
Бывшая жительница Бурятии начала заниматься тяжёлой атлетикой в посёлке Новая Брянь
Помогать им будут художники-монументалисты и скульптор
Участники соревновались в придумывании названий к картинкам на бурятском языке, используя только одно слово
Барельефы были отлиты в бронзе художниками из Бурятии
Мэр Улан-Удэ поздравил с профессиональным праздником сотрудников полиции
На территории края ожидаются понижение температуры, усиление ветра, снег и слабые метели
В Кяхтинском районе сотрудники Госавтоинспекции и ПДН пообщались со студентами медицинского колледжа и техникума строительных технологий
Медицинский поезд «Академик Федор Углов» отправился в очередную поездку
Идёт работа над документальным фильмом
Сообщения в социальной сети также просматривает и.о. руководителя следственного управления
Масштабные работы по благоустройству парка на Стеклозаводе обошлись в 37 миллионов