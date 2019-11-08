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Игру в кости включат в программу иркутского «Сур-Харбана-2020»

Игру в кости включат в программу иркутского «Сур-Харбана-2020»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Следующий областной культурно-спортивный праздник пройдёт селе Оса Усть-Ордынского Бурятского округа

Старинная бурятская игра «шагай наадан» (игра в кости) будет включена в программу областного культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2020». Об этом заявил замгубернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев на открытии спартакиады педагогических работников УОБО, которая прошла в селе Оса Осинского района.

- Этот вид бурятской народной игры на территории округа возрождается, сохранив все традиционные правила. Уникальность игры в том, что в неё могут играть спортсмены всех возрастов, поэтому «шагай наадан» будет включен также в программу школьного «Сур-Харбана». Кроме того, в следующем году будет скомплектована команда Иркутской области для участия в международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана», в спортивную программу которого входит «шагай наадан», – подчеркнул глава округа.

Также Анатолий Прокопьев сообщил участникам спартакиады, что областной «Сур-Харбан-2020» состоится в селе Оса. После церемонии открытия мероприятия глава округа и первый заместитель мэра Осинского района Борис Хошхоев проинспектировали состояние физкультурно-оздоровительного комплекса, стадиона и ипподрома.

В рамках спартакиады педагогических работников был проведён мастер-класс по игре «шагай наадан» для тренеров спортивных секций, преподавателей школ Осинского района и города Свирск. Кроме того, прошли показательные соревнования среди школьников Осинского района. Победителям и призёрам вручены грамоты, медали, подарки.

В спартакиаде приняли участие команды учителей всех шести районов УОБО. Общее количество участников – более 140 человек. Соревновались педагоги по четырём видам спорта: волейболу, шахматам, шашкам и настольному теннису. Победителем общекомандного первенства стала сборная команда Эхирит-Булагатского района, второе место заняла команда Осинского района и третье место – команда Нукутского района. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
традиционные игры Сурхарбан Иркутская область Усть-Ордынский Бурятский округ
 
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