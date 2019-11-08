Пять детей из Бурятии бесплатно поедут на Кремлёвскую ёлку

Они отправятся в Москву в конце декабря



В Бурятии подвели итоги конкурса по отбору детей для участия в Кремлёвской ёлке. Победителями признаны пятеро детей. Они отправятся в конце декабря в Москву.



6 ноября состоялось заседание комиссии по отбору детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) для участия в Общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлёвском дворце.



Всего на комиссию было представлено 22 портфолио детей.



По итогам конкурса признаны победителями 5 детей: один ребёнок-инвалид, ребёнок сотрудника госслужбы и трое ребятишек из числа сирот и детей оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.



