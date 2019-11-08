Победители получили награды
В УФСИН России по Бурятии состоялась спартакиада, приуроченная ко Дню ветерана уголовно-исполнительной системы. В мероприятии приняли участие 10 команд, состоящих из ветеранов и молодых сотрудников.
Открыли мероприятие и поздравили ветеранов заместитель начальника управления Алексей Кочетов, председатель Совета ветеранов Елизавета Алексеева, председатель Общественного совета при республиканском Николай Ломако.
- Инструкторы Центра физкультурно-массовой работы города Улан-Удэ провели спортивные состязания в формате эстафеты. На всех этапах команды показали свою сплочённость и, несмотря на дружескую атмосферу, на площадке царил дух здоровой конкуренции, - сообщает пресс-служба ведомства.
По итогам всех конкурсов первое место разделили команды лечебно-исправительного учреждения № 5 и уголовно-исполнительной системы (ЛИУ). Абсолютным чемпионом стала команда ЛИУ-5, которой достался переходящий кубок.
Командам, занявшим призовые места, вручили дипломы и сладкие призы. Отличившимся в спартакиаде ветеранам вручили дипломы по отдельным номинациям.
Ветераны уголовно-исполнительной системы Бурятии провели спартакиаду
Общество, Фото:
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