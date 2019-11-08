Но женщина выжила, а умерла её пожилая соседка
В Иркутске суд признал виновным 34-летнего местного жителя в убийстве, в покушении на убийство, а также в умышленном уничтожением имущества путём поджога.
Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года мужчина находился в гостях у своей знакомой. В какой-то момент между ними произошёл конфликт, в ходе которого иркутянин решил убить женщину путём поджога дома.
- Следователи СКР установили, что осуждённый вышел из квартиры и заблокировал входную дверь. После чего поджёг бумажный мусор, находящийся в подъезде, и, убедившись, что пламя разгорелось, скрылся с места преступления. Кроме того, подсудимый знал, что помимо потерпевшей в доме проживают ещё несколько лиц, и поджог деревянного многоквартирного дома в ночное время представляет опасность не только для его знакомой, но и для других, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Но его знакомая выжила. Женщина выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже. Однако от отравления угарным газом и термических ожогов погибла пожилая женщина, проживавшая в соседней квартире.
Суд приговорил мужчину к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Иркутянин хотел убить знакомую и поджёг дом
Общество, Фото:
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