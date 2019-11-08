По данным Бурятского гидрометцентра, 8 ноября по республике переменная облачность
По северному Прибайкалью и местами северным районам снег, по остальной территории без осадков, утром местами туманы. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 7-12, местами до 1, по северо-востоку до 16-21 мороза, днём по южной половине 0-5 тепла, по крайнему югу до 9 тепла; по северной половине +3,-2, местами 5-10 мороза.
В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер переменный 4-9 м/с. Температура ночью 7-9 мороза, днём 2-4 тепла.
В Улан-Удэ тепло и без осадков
Общество, Фото:
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