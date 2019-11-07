До конца ноября в Иркутске планируют установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Елизаветы Васильевны Патрушевой
Уже проведены работы по окраске стены фасада многоквартирного дома №15 по улице Свердлова, сообщили в мэрии Иркутска.
Справка:
Елизавета Патрушева проживала в Иркутске с 1932 года. В 1953 году была избрана Первым секретарем Кировского райкома комсомола. С 1955-1961 годы – секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. 1962-1969 годы – директор Иркутской швейной фабрики №1. В 1970 году – начальник Иркутского управления легкой промышленности. 1970-1975 годы – генеральный директор Иркутского производственного швейного объединения. С 1975 по 1985 годы – заместитель председателя Иркутского горисполкома.
Елизавета Васильевна являлась членом Кировского районного и Иркутского городского комитетов КПСС, депутатом Кировского районного, Иркутского городского и областного Советов народных депутатов. С 1968 по 1983 годы – член Комитета советских женщин. Была членом правления Иркутского отделения советской – монгольской дружбы, общества Япония – СССР. Член Городского совета ветеранов войны и труда, общественного движения «Ветераны комсомола», председатель совета первичной организации ветеранов администрации Иркутска (1998-2011 годы), член общественного совета по наградам при мэре города Иркутска.
В 2002 году решением Иркутской городской Думы Елизавете Патрушевой присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска» за многолетний, добросовестный труд, инициативу и существенный вклад в организацию женского движения в Иркутске, заслуги в обеспечении социально-экономического развития города и активную общественную деятельность.
Елизавета Васильевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и медалью Народного Хурала Монголии «Найрамдал».
В Иркутске установят мемориальную доску бывшему директору швейной фабрики
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