 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

В Иркутске установят мемориальную доску бывшему директору швейной фабрики

В Иркутске установят мемориальную доску бывшему директору швейной фабрики
Общество,  Фото:администрация Иркутска
До конца ноября в Иркутске планируют установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Елизаветы Васильевны Патрушевой

Уже проведены работы по окраске стены фасада многоквартирного дома №15 по улице Свердлова, сообщили в мэрии Иркутска.

Справка:

Елизавета Патрушева проживала в Иркутске с 1932 года. В 1953 году была избрана Первым секретарем Кировского райкома комсомола. С 1955-1961 годы – секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. 1962-1969 годы – директор Иркутской швейной фабрики №1. В 1970 году – начальник Иркутского управления легкой промышленности. 1970-1975 годы – генеральный директор Иркутского производственного швейного объединения. С 1975 по 1985 годы – заместитель председателя Иркутского горисполкома.

Елизавета Васильевна являлась членом Кировского районного и Иркутского городского комитетов КПСС, депутатом Кировского районного, Иркутского городского и областного Советов народных депутатов. С 1968 по 1983 годы – член Комитета советских женщин. Была членом правления Иркутского отделения советской – монгольской дружбы, общества Япония – СССР. Член Городского совета ветеранов войны и труда, общественного движения «Ветераны комсомола», председатель совета первичной организации ветеранов администрации Иркутска (1998-2011 годы), член общественного совета по наградам при мэре города Иркутска.

В 2002 году решением Иркутской городской Думы Елизавете Патрушевой присвоено звание «Почетный гражданин города Иркутска» за многолетний, добросовестный труд, инициативу и существенный вклад в организацию женского движения в Иркутске, заслуги в обеспечении социально-экономического развития города и активную общественную деятельность.

Елизавета Васильевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и медалью Народного Хурала Монголии «Найрамдал».
мемориальная доска
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей
Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей
Общество, 07.11.2019
Поздравить её пришли представители поселковой администрации и совета ветеранов
Фестиваль детского творчества в Иркутской области выиграли осинцы
Фестиваль детского творчества в Иркутской области выиграли осинцы
Общество, 07.11.2019
Они забрали большинство призовых мест во всех номинациях
8 ноября в Бурятии изменятся настройки телеканалов
8 ноября в Бурятии изменятся настройки телеканалов
Общество, 07.11.2019
Из-за этого могут возникнуть временные помехи
Забайкалец создал петицию о запрете на прикорм медведей
Забайкалец создал петицию о запрете на прикорм медведей
Общество, 07.11.2019
Автор петиции считает, что отлов и транспортировку медведей в лес нужно запретить
Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии
Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии
Общество, 07.11.2019
В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также кадеты
Чимит Жамьянов рассказал, как начать играть в КВН
Чимит Жамьянов рассказал, как начать играть в КВН
Общество, 07.11.2019
Встреча с известным юмористом прошла в Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме
Животные из музея в Улан-Удэ не замёрзнут зимой
Животные из музея в Улан-Удэ не замёрзнут зимой
Общество, 07.11.2019
Этнографическому музею подарили 400 кг морковки и солому
Полицейские Бурятии почтили память погибших сотрудников
Полицейские Бурятии почтили память погибших сотрудников
Общество, 07.11.2019
Сотрудники МВД возложили цветы к мемориалу памяти погибших
Школьники Бурятии соревнуются за звание лучшего инспектора движения
Школьники Бурятии соревнуются за звание лучшего инспектора движения
Общество, 07.11.2019
Победившая команда представит республику на федеральном уровне
В Улан-Удэ ученикам снесённой школы компенсируют проезд
В Улан-Удэ ученикам снесённой школы компенсируют проезд
Общество, 07.11.2019
415 учащихся живут на расстоянии более 3 км от предоставленной взамен школы организации
Забайкальские орнитологи изготовили гнёзда для краснокнижных птиц
Забайкальские орнитологи изготовили гнёзда для краснокнижных птиц
Общество, 07.11.2019
Всё большее число редких птиц предпочитают искусственные гнёзда
В заказнике в Бурятии встретили скрытного манула
В заказнике в Бурятии встретили скрытного манула
Общество, 07.11.2019
В предыдущий раз манула видели в 2017 году
В Улан-Удэ призывников отправили в войска: фоторепортаж
В Улан-Удэ призывников отправили в войска: фоторепортаж
Общество, 07.11.2019
Отдать долг Родине отправились первые 70 новобранцев осеннего призыва
В Бурятии в день рождения КВН разыграют три Кубка
В Бурятии в день рождения КВН разыграют три Кубка
Общество, 07.11.2019
В Бурятском театре драмы встретятся лучшие КВН-щики республики
Здание филармонии в Чите станет фиолетовым
Здание филармонии в Чите станет фиолетовым
Общество, 07.11.2019
17 ноября Забайкальская краевая филармония присоединится к международной акции, приуроченной ко всемирному Дню недоношенных детей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^