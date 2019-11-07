В Улан-Удэ коррекционную школу оснастили современным оборудованием

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Ученики смогут пользоваться звуковыми мячами, «говорящей» куклой и вибротактильной доской



В Улан-Удэ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 62 III-IV вида, где сегодня обучается 117 детей с патологией зрения, получила оборудование в рамках нацпроекта «Образование».



В школе появилась сенсорная комната, предназначенная для психологической разгрузки и воздействия на органы чувств ребёнка. Для свето- и цветотерапии установлен набор светильников, панели «Бесконечность», «Звёздное небо», «Водопад», воздушно-пузырьковые колонны, световой набор для развития зрительных функций.



Занятия по звукотерапии будут проводиться при помощи вибротактильной доски. Формировать обоняние детей помогает лампа «Вулкан», развивать тактильные ощущения - сенсорные панели, дорожка для хождения босиком и другое оборудование. Чтобы все занятия были безопасными, установлена бескаркасная мебель - диваны, пуфики и кресла-мешки.



Логопедический кабинет оснастили мебелью и пособиями для развития мелкой моторики и постановки звукопроизношения. Также приобретено специализированное оборудование, например, интерактивная панель, кукла-ретранслятор, которая может заменить говорящего для детей, отказывающихся от общения с людьми, планшет для рисования и световой стол, позволяющие устранить оптическую дисграфию.



В спортивный зал школы закуплены звуковые футбольные и волейбольные мячи, трос для бега, при помощи которого слабовидящие и незрячие люди смогут выйти на пробежку в компании зрячего бегуна. Кроме того, приобретено стандартное спортивное оборудование.



Также оборудован кабинет технологии: закуплены швейные машинки, оверлог, брошюраторы, ламинаторы, гончарные круги. В кабинет социально-бытовой ориентировки приобретены наборы посуды и столовых приборов. А также мультиварка с голосовым гидом, «говорящая» крышка для банок, звуковибрационный индикатор уровня жидкости и другое специальное оборудование.



На модернизацию школа-интернат №62 получила более 4,4 млн рублей в рамках национального проекта «Образование». В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в Бурятии с 2019 по 2022 год будут реализованы мероприятия, общее финансирование которых составит свыше 5,6 млрд рублей. В том числе, девять коррекционных образовательных организаций дополнительного и коррекционного образования для детей с ОВЗ будут оснащены оборудованием, в первую очередь, для предметной области «технология», сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

