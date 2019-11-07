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Чимит Жамьянов рассказал, как начать играть в КВН

Чимит Жамьянов рассказал, как начать играть в КВН
Общество, 
Встреча с известным юмористом прошла в Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме

В Бурятском республиканском информационно-экономическом техникуме состоялась встреча студентов с одним из лидеров команды «Буряты», чемпионом Премьер-лиги КВН 2015 и 2019 Чимитом Жамьяновым, сообщили в минспорта республики.

Чимит рассказал, с чего начиналась его историю успеха, как перестать бояться публики, что необходимо сделать, чтобы стать КВНщиком и выступать на большой сцене.

На вопрос «Как начать играть в КВН?», гость ответил: «Вообще сложно начать что-то, но нужно просто взять и сделать это прямо сейчас».

- Допустим, после нашей беседы у кого-то из вас появится желание играть в КВН и, если он даже не понимает, как писать шутки и стоять на сцене. Просто подойдите к своему директору, преподавателю и скажите, что мы хотим создать свою команду. Не нужно бояться делать первый шаг и тогда у вас всё получится, - сказал Жамьянов.

КВН
 
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