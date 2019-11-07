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Животные из музея в Улан-Удэ не замёрзнут зимой

Животные из музея в Улан-Удэ не замёрзнут зимой
Общество, 
Этнографическому музею подарили 400 кг морковки и солому

Бурятская сельскохозяйственная академия оказали помощь уголку живой природы Этнографического музея народов Забайкалья и подарила солому и 400 килограммов моркови.

- Теперь нашим животным будет тепло зимой, и они запасутся витаминами на всю долгую сибирскую зиму, - сообщили сотрудники музея.



В «живом уголке» обитают верблюды, медведи, лошади, овцы, волки и другие животные. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в музее появилась красная волчица. Её привезли из Новосибирского зоопарка для одинокого собрата по кличке Хвостик.
дикие животные этнографический музей
 
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