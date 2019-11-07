Животные из музея в Улан-Удэ не замёрзнут зимой

Этнографическому музею подарили 400 кг морковки и солому
Бурятская сельскохозяйственная академия оказали помощь уголку живой природы Этнографического музея народов Забайкалья и подарила солому и 400 килограммов моркови.
- Теперь нашим животным будет тепло зимой, и они запасутся витаминами на всю долгую сибирскую зиму, - сообщили сотрудники музея.
В «живом уголке» обитают верблюды, медведи, лошади, овцы, волки и другие животные. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в музее появилась красная волчица
. Её привезли из Новосибирского зоопарка для одинокого собрата по кличке Хвостик.
В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также кадеты
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Этнографическому музею подарили 400 кг морковки и солому
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