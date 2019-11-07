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Школьники Бурятии соревнуются за звание лучшего инспектора движения

Школьники Бурятии соревнуются за звание лучшего инспектора движения
Общество, 
Победившая команда представит республику на федеральном уровне

В Улан-Удэ 7 и 8 ноября проходит финал регионального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо». За звание лучших юных инспекторов и выход на федеральный этап состязания приехали побороться 22 команды из школ города и районов республики.

В составе каждой команды по два мальчика и две девочки в возрасте до 12 лет. На каждом этапе юные инспекторы соревнуются в личном зачёте, по итогам которых будет складываться общекомандный результат.

В течение двух дней ребятам предстоит соревноваться в знании ПДД и оказания первой медицинской помощи, продемонстрировать ловкость фигурного вождения велосипеда на специально оборудованной площадке с препятствиями. На творческом этапе состязания жюри оценивает парадную форму команд.

8 ноября состоится церемония закрытия и награждения, на котором объявят победителя конкурса. Абсолютный победитель регионального этапа будет представлять республику на Всероссийском конкурсе в 2020 году.
школьники юные инспекторы движения
 
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