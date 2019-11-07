415 учащихся живут на расстоянии более 3 км от предоставленной взамен школы организации
6 ноября депутаты Улан-Удэнского горсовета внесли изменения в ранее принятое решение «Об утверждении порядка финансирования компенсации затрат по проезду учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдалённых микрорайонах Улан-Удэ, к месту учёбы и обратно».
Председатель комитета по образованию администрации города Любовь Цепкова сообщила, что из бюджета на 2019 год нужно выделить 962 тысячи рублей на компенсацию проезда 415 учеников снесённой школы №40. На 2020 год планируется направить 2,4 миллиона рублей.
Расстояние между общеобразовательной организацией на Пушкина, 40, в которой сейчас учатся школьники, и местом проживания детей составляет более 3 километров.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году здание школы №40 признали аварийным и подлежащим сносу из-за трещин в фундаменте, которые были вызваны подводными течениями, которые проходят под учреждением. В декабре информация о том, что здание школы снесут, подтвердилось. Новая школа будет рассчитана на 450 учеников в каждой смене.
В Улан-Удэ ученикам снесённой школы компенсируют проезд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всё большее число редких птиц предпочитают искусственные гнёзда
В предыдущий раз манула видели в 2017 году
Отдать долг Родине отправились первые 70 новобранцев осеннего призыва
В Бурятском театре драмы встретятся лучшие КВН-щики республики
17 ноября Забайкальская краевая филармония присоединится к международной акции, приуроченной ко всемирному Дню недоношенных детей
В молодёжном центре Свято-Троицкого храма Улан-Удэ начинает работу театральная студия «Диалог»
В исправительном учреждении появились новые мячи
К празднику улан-удэнские полицейские подошли с достойными результатами
На конкурс было представлено более 80 рисунков
Они получили участок площадью пять гектаров
За награды боролись 500 спортсменов со всей страны
Соревнования проводились в столице России
Необычная стела появится на въезде в село Орлик
Концертный зал пианиста Дениса Мацуева построят на стрелке Чертугеевского залива Иркутского водохранилища
Проезжая по мосту через реку Хилок, люди рискуют жизнью. ВИДЕО