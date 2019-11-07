Они забрали большинство призовых мест во всех номинациях
В начале ноября в Иркутске прошёл ежегодный областной фестиваль детского творчества «Алтан Туяа». Фестиваль был направлен на популяризацию традиционной культуры бурят, выявление и поддержку талантливых детей.
В этом году конкурсная программа включала три номинации. Победителем в номинации «Сэсэн үхибүүд» – конкурсе художественного слова стал Бардамов Глеб из села Бильчир Осинского района. Второе место у Борокшонова Руслана из села Обуса Осинского района. Третьей стала Батуева Лилия из деревни Харай-Нур Ольхонского района.
В номинации «Алтан тоонто» – конкурсе фольклорных коллективов «золото» взял детский фольклорный коллектив «Гал гуламта» из села Бильчир. «Серебро» – у народного фольклорного коллектива «Обусинские напевы» из села Обуса. «Бронза» – у фольклорной группы «Найдал» из села Булуса Эхирит-Булагатского района.
Конкурс танцевальных коллективов – номинацию «Хатар» выиграли образцовый хореографический ансамбль «Радость» из села Оса Осинского района и народный хореографический ансамбль «Сэсэг» из села Бильчир. Второй стала студия танца «Феникс» из села Хужир Ольхонского района. Третью ступень пьедестала занял народный хореографический ансамбль «Бусинка» из села Оса. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
Фестиваль детского творчества в Иркутской области выиграли осинцы
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