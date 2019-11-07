Знаменитый японец спроектирует акустику концертного зала в Иркутске

Он участвовал в создании залов в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге
Концертный зал на 1200 мест построят в Иркутске, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время совещания в Москве. Участие в совещании приняли советник по культуре при президенте РФ, народный артист России Денис Мацуев, ведущий специалист в области акустического проектирования театрально-концертных залов Ясухиса Тойота (Япония), архитекторы и проектировщики, руководители строительных организаций, а также министр культуры и архивов Иркутской области Ольга Стасюлевич, директор Иркутской областной филармонии Ирина Касьянова, директор Иркутского областного музыкального театра имени Н.М. Загурского Татьяна Мезенцева.
Концертный зал будет предназначен для проведения фестивалей, исполнения классической академической музыки, хоровых ораторий в сопровождении симфонического оркестра и органа, показа оперных и балетных спектаклей. В нём планируется создать два зала: один на 900-1000 мест, в котором будет установлен установить орган, второй – на 200-300 мест. Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, площадка для строительства уже определена – это земельный участок на территории Чертугеевского полуострова в границах Иркутска и Молодёжного муниципального образования Иркутского района.
- Лучше этого места в Иркутске ничего нет. Это большая площадка, расположенная прямо на берегу Ангары, где есть место для такого большого объекта, как концертный зал, создания парковой зоны и парковок. В центре Иркутска найти такую площадку невозможно. На Чертугеевском полуострове активно идёт жилищное строительство, также там завершается возведение «Умной школы», аналогов которой нет в России, там же будет находиться самая современная детская больница, на возведение которой я подписал письмо у Президента Владимира Путина. Это активно развивающаяся часть Иркутска, концертный зал станет её украшением, – сказал Сергей Левченко.
Для создания концертного зала приглашены лучшие специалисты мира в этой сфере. Так, Ясухиса Тойота является экспертом в области акустики концертных залов. Он участвовал в создании дома музыки в Хельсинки, Эльбской филармонии в Гамбурге, концертного зала имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, концертного зала Мариинского театра в Санкт-Петербурге, концертного зала «Зарядье».
- В проектировании концертного зала один из самых главных моментов – это архитектурного бюро. Его выбор – непростая задача. Вся концепция должна чётко обсуждаться между заказчиком и бюро. Я был бы счастлив, если вы увидите меня консультантом в этих процессах, – сказал Ясухиса Тойота.
Разработка проектной документации для строительства концертного зала будет начата в ближайшее время. В бюджете 2020 года на это планируется предусмотреть 20 млн. рублей. Своё видение уже представили два архитектурных бюро, которые имеют значительный опыт в создании таких объектов, информирует пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- Господин Тойота, в части акустики у вас нет конкурентов, мы хотели бы, чтобы вы работали над созданием нашего проекта. Акустика – это особая технология, вместе с архитектором вы создаете концепцию концертного зала, далее переходите в следующую стадию – осуществляете авторский надзор. Я прошу вас поближе познакомиться с архитекторами, которые здесь присутствуют, понять, с кем ваши идеи совпадают, – отметил Сергей Левченко.
- Мы все не один год переживаем за строительство концертного зала в Иркутске. Ясухиса Тойота – это легендарный специалист, каждый из его залов – это уникальное детище, в них музыку слышно с каждого места концертного зала. Советы господина Тойота до начала строительства – это самое важное, один из самых главных моментов, – сказал Денис Мацуев.
Знаменитый японец спроектирует акустику концертного зала в Иркутске
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