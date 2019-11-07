В Бурятском театре драмы встретятся лучшие КВН-щики республики
8 ноября, в Международный день КВН, в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева встретятся лучшие команды КВН Бурятии. В этот день будут разыграны три Кубка – Кубок Байкала, Кубок КВН среди работающей молодёжи, Кубок КВН на бурятском языке.
- Ярчайшие представители команд КВН, запомнившиеся зрителям своим артистизмом, музыкальностью и обаянием, соберутся вместе, чтобы вместе отпраздновать самый важный праздник для всех поклонников и любителей КВН. В этот вечер на сцену выйдут лучшие звёзды КВН, которые именно сейчас делают КВН современным и конкурентным форматом юмора не только на телевидении, но в кругу молодёжи! Отметим, что с каждым годом интерес к играм КВН не угасает. Клуб весёлых и находчивых привлекает новых участников, зрителей, поклонников, - написал на своей странице в Instaram лидер КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.
В этом году Клуб весёлых и находчивых Республики Бурятия отмечает свой день рождения солидными приятными достижениями. Так, команда «Non Stop» (Улан-Удэ) стала бронзовым призёром всероссийской школьной лиги ВДЦ Океан во Владивостоке. Команды «АжДоСлёз» и «Дуэт Вдвоём» стали финалистами Забайкальской региональной лиги. «Энергетики» МРСК Сибири - достойные участники корпоративной лиги «Юмор по делу» в Москве. «Такие разные буряты» (ВСГУТУ) стали финалистами Байкальской лиги КВН в Чите.
Сборная Иркутска и Улан-Удэ «Буряты» - чемпионы Премьер-лиги КВН в Москве.
Команда КВН «Берег Байкала» вышла в финал Первой лиги международного союза КВН в Казани. Команда также завоевала звание чемпиона Центральной лиги международного союза КВН «Азия» в Красноярске.
В Бурятии в день рождения КВН разыграют три Кубка
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