В Бурятии в день рождения КВН разыграют три Кубка

В Бурятском театре драмы встретятся лучшие КВН-щики республики



8 ноября, в Международный день КВН, в Бурятском академическом театре драмы имени Хоца Намсараева встретятся лучшие команды КВН Бурятии. В этот день будут разыграны три Кубка – Кубок Байкала, Кубок КВН среди работающей молодёжи, Кубок КВН на бурятском языке.



- Ярчайшие представители команд КВН, запомнившиеся зрителям своим артистизмом, музыкальностью и обаянием, соберутся вместе, чтобы вместе отпраздновать самый важный праздник для всех поклонников и любителей КВН. В этот вечер на сцену выйдут лучшие звёзды КВН, которые именно сейчас делают КВН современным и конкурентным форматом юмора не только на телевидении, но в кругу молодёжи! Отметим, что с каждым годом интерес к играм КВН не угасает. Клуб весёлых и находчивых привлекает новых участников, зрителей, поклонников, - написал на своей странице в Instaram лидер КВН-движения в Бурятии Чингис Болотов.



В этом году Клуб весёлых и находчивых Республики Бурятия отмечает свой день рождения солидными приятными достижениями. Так, команда «Non Stop» (Улан-Удэ) стала бронзовым призёром всероссийской школьной лиги ВДЦ Океан во Владивостоке. Команды «АжДоСлёз» и «Дуэт Вдвоём» стали финалистами Забайкальской региональной лиги. «Энергетики» МРСК Сибири - достойные участники корпоративной лиги «Юмор по делу» в Москве. «Такие разные буряты» (ВСГУТУ) стали финалистами Байкальской лиги КВН в Чите.



Сборная Иркутска и Улан-Удэ «Буряты» - чемпионы Премьер-лиги КВН в Москве.



Команда КВН «Берег Байкала» вышла в финал Первой лиги международного союза КВН в Казани. Команда также завоевала звание чемпиона Центральной лиги международного союза КВН «Азия» в Красноярске.

