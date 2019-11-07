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В Иркутске установят мемориальную доску в честь почётного гражданина

В Иркутске установят мемориальную доску в честь почётного гражданина
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Это звание она получила в 2002 году за добросовестный труд и вклад в женское движение

До конца ноября в Иркутске планируют установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Елизаветы Васильевны Патрушевой. Уже проведены работы по окраске стены фасада многоквартирного дома №15 по улице Свердлова. Об этом рассказали в комитете по управлению Правобережным округом Иркутска.

Справка

По информации пресс-службы администрации города Иркутска, Елизавета Патрушева проживала в городе с 1932 года. В 1953 году была избрана первым секретарем Кировского райкома комсомола. С 1955-1961 годы – секретарь Иркутского обкома ВЛКСМ. 1962-1969 годы – директор Иркутской швейной фабрики №1. В 1970 году – начальник Иркутского управления лёгкой промышленности. 1970-1975 годы – генеральный директор Иркутского производственного швейного объединения. С 1975 по 1985 годы – заместитель председателя Иркутского горисполкома.

Елизавета Васильевна являлась членом Кировского районного и Иркутского городского комитетов КПСС, депутатом Кировского районного, Иркутского городского и областного советов народных депутатов. С 1968 по 1983 годы – член комитета советских женщин. Была членом правления Иркутского отделения советской – монгольской дружбы, общества Япония – СССР. Член городского совета ветеранов войны и труда, общественного движения «Ветераны комсомола», председатель совета первичной организации ветеранов администрации Иркутска (1998-2011 годы), член общественного совета по наградам при мэре города Иркутска.

В 2002 году решением Иркутской городской думы Елизавете Патрушевой присвоено звание «Почётный гражданин города Иркутска» за многолетний, добросовестный труд, инициативу и существенный вклад в организацию женского движения в Иркутске, заслуги в обеспечении социально-экономического развития города и активную общественную деятельность.

Елизавета Васильевна была награждена орденом Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За трудовую доблесть» и медалью Народного Хурала Монголии «Найрамдал».
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