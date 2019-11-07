Впервые в ней примут участие китайские художники
8 ноября в музейно-выставочном центре в Чите состоится торжественное открытие краевой выставки художников Забайкалья. Это одно из самых важных культурных событий в жизни региона, кульминация художественного года.
На этот раз в ней примут участие более 20 авторов. По сложившейся традиции будут участвовать члены регионального отделения союза художников России, профессионалы, не принадлежащие к творческому объединению, и только начинающие свой творческий путь авторы.
В выставке примет участие Ирина Бухоголова, ставшая в этом году новым членом союза художников и работающая единственным реставратором в Чите. Зрителей показа ждут не только новые впечатления, новые нетривиальные образы, но и сюрпризы. Так, Валерия Моргунова удивит своим обращением от привычной для неё графики к керамике, а Людмила Выходцева порадует любителей искусства необычной техникой монотипии, дающей простор фантазии.
Зрители смогут почувствовать, насколько бесценен труд мастеров кисти – людей, создающих новое, умеющих понять и выразить красоту окружающего нас мира через живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусств. Впервые в выставке принимают участие молодые китайские художники, проходящие обучение в Забайкальском госуниверситете. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.
Возрастное ограничение 6+
В Чите стартует краевая выставка художников Забайкалья
Общество, Фото:
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