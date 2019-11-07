 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 Ноября

06 Ноября

Популярное

В Чите стартует краевая выставка художников Забайкалья

В Чите стартует краевая выставка художников Забайкалья
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Впервые в ней примут участие китайские художники

8 ноября в музейно-выставочном центре в Чите состоится торжественное открытие краевой выставки художников Забайкалья. Это одно из самых важных культурных событий в жизни региона, кульминация художественного года.

На этот раз в ней примут участие более 20 авторов. По сложившейся традиции будут участвовать члены регионального отделения союза художников России, профессионалы, не принадлежащие к творческому объединению, и только начинающие свой творческий путь авторы.

В выставке примет участие Ирина Бухоголова, ставшая в этом году новым членом союза художников и работающая единственным реставратором в Чите. Зрителей показа ждут не только новые впечатления, новые нетривиальные образы, но и сюрпризы. Так, Валерия Моргунова удивит своим обращением от привычной для неё графики к керамике, а Людмила Выходцева порадует любителей искусства необычной техникой монотипии, дающей простор фантазии.

Зрители смогут почувствовать, насколько бесценен труд мастеров кисти – людей, создающих новое, умеющих понять и выразить красоту окружающего нас мира через живопись, графику, скульптуру, предметы декоративно-прикладного и ювелирного искусств. Впервые в выставке принимают участие молодые китайские художники, проходящие обучение в Забайкальском госуниверситете. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры региона.

Возрастное ограничение 6+
выставка Забайкальский край художественное творчество живопись скульптура графика Чита
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите стартует краевая выставка художников Забайкалья
В Чите стартует краевая выставка художников Забайкалья
Общество, 07.11.2019
Впервые в ней примут участие китайские художники
Знаменитый японец спроектирует акустику концертного зала в Иркутске
Знаменитый японец спроектирует акустику концертного зала в Иркутске
Общество, 07.11.2019
Он участвовал в создании залов в Хельсинки, Гамбурге, Лос-Анджелесе и Санкт-Петербурге
В центре Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб
В центре Улан-Удэ прошёл танцевальный флешмоб
Общество, 07.11.2019
На Арбате активисты раздали прохожим световозвращающие элементы
В Иркутске установят мемориальную доску в честь почётного гражданина
В Иркутске установят мемориальную доску в честь почётного гражданина
Общество, 07.11.2019
Это звание она получила в 2002 году за добросовестный труд и вклад в женское движение
Братчанка завоевала «золото» по дзюдо на открытом турнире Океании
Братчанка завоевала «золото» по дзюдо на открытом турнире Океании
Общество, 07.11.2019
Она выступала в весовой категории до 48 килограммов
Ветеран из Бурятии отметил 95-летний юбилей
Ветеран из Бурятии отметил 95-летний юбилей
Общество, 07.11.2019
Поздравления жителю Малого Куналея направили Владимир Путин и Алексей Цыденов
Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей
Старейшина в Агинском округе справила 90-летний юбилей
Общество, 07.11.2019
Поздравить её пришли представители поселковой администрации и совета ветеранов
Фестиваль детского творчества в Иркутской области выиграли осинцы
Фестиваль детского творчества в Иркутской области выиграли осинцы
Общество, 07.11.2019
Они забрали большинство призовых мест во всех номинациях
8 ноября в Бурятии изменятся настройки телеканалов
8 ноября в Бурятии изменятся настройки телеканалов
Общество, 07.11.2019
Из-за этого могут возникнуть временные помехи
В Улан-Удэ коррекционную школу оснастили современным оборудованием
В Улан-Удэ коррекционную школу оснастили современным оборудованием
Общество, 07.11.2019
Ученики смогут пользоваться звуковыми мячами, «говорящей» куклой и вибротактильной доской
В Иркутске установят мемориальную доску бывшему директору швейной фабрики
В Иркутске установят мемориальную доску бывшему директору швейной фабрики
Общество, 07.11.2019
До конца ноября в Иркутске планируют установить мемориальную доску в честь почётного гражданина города Елизаветы Васильевны Патрушевой
Забайкалец создал петицию о запрете на прикорм медведей
Забайкалец создал петицию о запрете на прикорм медведей
Общество, 07.11.2019
Автор петиции считает, что отлов и транспортировку медведей в лес нужно запретить
Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии
Акция «Скорость – не главное» прошла в Бурятии
Общество, 07.11.2019
В акции приняли участие сотрудники Госавтоинспекции и военной автомобильной инспекции, а также кадеты

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^