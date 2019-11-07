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Пешеходные переходы в Чите снабдили предупреждающими надписями

Пешеходные переходы в Чите снабдили предупреждающими надписями
Общество,  Фото:пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края
Их разместили на тротуаре перед «зеброй»

В Чите перед пешеходными переходами появились предупреждающие надписи, напоминающие о правилах безопасности при переходе проезжей части.

- Размещение таких надписей перед пешеходными переходами – практика, которая набирает всё большую популярность в городах России. У этой акции, как и у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» общая цель – сократить аварийность. Именно поэтому надписи появились на пешеходных переходах дорог, отремонтированных в Чите по национальному проекту, – рассказал министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Алексей Гончаров.

Совместной акцией «Посмотри по сторонам» специалисты регионального минстроя, представители общественного объединения «Дорожный патруль», ГИБДД по Чите напомнили детям и взрослым о том, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности, снять наушники, родителям взять ребенка за руку. Надписи нанесли на оживленном участке улицы Угданской – возле детской стоматологической поликлиники, а также на улице Нечаева между детским садом №85 и Шахматным парком.

Как сообщает пресс-служба минстроя Забайкалья, по итогам реализации национального проекта в крае одним из показателей должно стать сокращение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях в 3,5 раза по отношению к показателям 2017 года. Также для снижения аварийности в регионе среди прочих мер планируется установить шесть автоматических пунктов весового контроля, 99 стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД, две автоматические системы управления дорожным движением.
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