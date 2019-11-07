Братчанка завоевала «золото» по дзюдо на открытом турнире Океании

Общество, Фото: личная страница Ирины Долговой

Она выступала в весовой категории до 48 килограммов



Дзюдоистка Ирина Долгова из Братска завоевала золотую медаль на открытом турнире Океании в Австралии. Соревнования проходили 3 и 4 ноября в австралийском городе Перт, сообщает пресс-служба администрации города Братска.



В турнире приняли участие порядка трёхсот атлетов из более чем семидесяти стран мира. В первый день соревнований, в субботу, 3 ноября, на татами вышли женщины в весовых категориях 48, 52, 57 и 63 кг и мужчины – 60, 66, 73 кг. А на следующий день в спор за награды вступили атлеты в средних и тяжёлых весовых категориях: женщины 70, 78, свыше 78 кг и мужчины 81, 90, 100, свыше 100 кг.



- Ирина Долгова выступала в весовой категории до 48 килограммов. В финале братчанка встретилась с соперницей из Португалии Марией Сидерот и одержала победу. «Бронзу» завоевали Фигуероа Юлиа из Испании и Менц Катрина из Германии, – рассказали в департаменте физической культуры и спорта администрации Братска.

