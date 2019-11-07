Управление МВД по Улан-Удэ отпраздновало 10-летие: видео

6 ноября управление МВД России по Улан-Удэ отпраздновало свой 10-летний юбилей, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Со словами благодарности к личному составу УМВД обратились министр внутренних дел республики Олег Кудинов и начальник управления Дмитрий Семёнов.





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Поздравить улан-удэнских полицейских пришли руководители аппарата МВД по Бурятии, ветераны органов внутренних дел, члены семей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Кроме этого, полицейских поздравили заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской, заместитель мэра Улан-Удэ Жамсо Гармаев, руководители управления прошлых лет, председатели Совета ветеранов и Общественного совета при региональном МВД.Перед зрителями выступили театры современного танца «Угол зрения» и «Созвездие». Особую атмосферу создал военный оркестр 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Вокальные номера представил ансамбль управления «Звезда».За отличные показатели в оперативно-служебной деятельности правами главы МВД, начальника УМВД, председателя правительства Бурятии, мэра Улан-Удэ и председателей общественных организаций были поощрены 63 сотрудника.Память о коллегах, которые погибли, выполняя служебный долг, полицейские почтили минутой молчания.- К профессиональному празднику полиция столицы подошла с достойными результатами: на 1,4% выросла раскрываемость преступлений, в том числе, на 1,6% - тяжких и особо тяжких. На 6,4% сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах города, на 6,3 % - уличных преступлений, на 14,9 % - совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 8,5 % - совершенных лицами, ранее их совершавшими. При этом, значительно - на 41,5 % - снизилась подростковая преступность, - сообщили в МВД по Бурятии.