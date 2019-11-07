8 ноября в Бурятии изменятся настройки телеканалов

Из-за этого могут возникнуть временные помехи



В ночь с 7 на 8 ноября в Бурятии изменятся настройки эфирного телесигнала первого мультиплекса. Это связано с началом вещания региональных выпусков на федеральном телеканале «Общественное телевидение России».



- В связи с этим у жителей Бурятия 8 ноября могут возникнуть помехи в первом мультиплексе. Однако эта проблема будет носить временный характер – для корректной работы необходимо будет вновь запустить автопоиск каналов, и трансляция вернётся в «прежнее русло» уже с расширенными возможностями, – объяснили в Минтрансе.



Для получения консультаций по настройке оборудования можно обратиться по телефону федеральной горячей линии 8-800-220-20-02.



- Дополнительно в период с 8 по 9 ноября можно обратиться по телефону региональной горячей линии 8 (3012) 337777. Позвонив по телефону региональной горячей линии, в указанный период, пожилые одинокие люди могут воспользоваться помощью волонтёров, – отметили в министерстве.



Региональное вещание на канале ОТР начнётся 29 ноября этого года. Местные программы будут идти на канале в формате региональных вставок – утром и вечером. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.

