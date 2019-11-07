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В Бурятии выбрали лучшие рисунки про полицейских

В Бурятии выбрали лучшие рисунки про полицейских
Общество, 
На конкурс было представлено более 80 рисунков

В Бурятии подвели итоги регионального этапа конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

Конкурсная комиссия в составе членов общественного совета: режиссёра Юрия Ботоева, преподавателя колледжа искусств им. П.И. Чайковского Олега Осипова и сценариста Оксаны Сотниковой оценили работы детей сотрудников органов внутренних дел Бурятии, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Маленькие таланты прислали на конкурс более 80 рисунков. Каждая работа наполнена любовью и гордостью за родителей – сотрудников органов внутренних дел.

Члены комиссии изучили каждое произведение и определили победителей в трёх возрастных категориях.

В самой младшей категории лучшей признана работа 6-летнего Ардана Халбаева из Баргузинского района. В своём рисунке он отобразил серьёзную тему декриминализации лесной отрасли. Пока его папа борется с «чёрными лесорубами», Ардан изучает азбуку, ходит в садик и готовится к поступлению в первый класс.

В средней возрастной категории первое место у Анастасии Нефедьевой из Тункинского района. Как отметила 11-летняя художница, в своём рисунке она хотела рассказать о многогранности службы в полиции.

В старшей возрастной группе победила 14-летняя Оксана Берг. Дочь старшего эксперта нарисовала криминалиста, изучающего улику, обнаруженную на месте происшествия. Оксана учится в 8 классе, а в свободное время посещает детскую школу искусств.
полиция конкурс рисунков
 
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